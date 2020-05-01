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Топ-3 познавательных видео апреля на youtube-канале Finance.ua

Топ-3 познавательных видео апреля на youtube-канале Finance.ua

Уверены, вы знаете, что у Finance.ua есть свой канал на youtube. Там мы рассказываем о курсе валют, главных новостях и делимся финансовыми советами.

В апреле на нашем youtube-канале стартовала рубрика #Финфишки. Мы рассказываем, как найти нужную информацию онлайн буквально за несколько минут.

В условиях карантина и желания максимальной самоизоляции это особенно актуально.

Если вы пропустили видео, посмотрите сейчас.

Как получить справку о доходах онлайн

Видео-инструкция, как за несколько минут найти необходимую информацию в электронном кабинете Государственной налоговой службы.

Ссылка на видео: https://youtu.be/TZ_WWSTkhmo

Как узнать IBAN карты monobank

Если вы клиент monobank – смотрите обязательно, чтобы знать, где быстро найти информацию о вашем счете.

Ссылка на видео: https://youtu.be/uH1qFmBQ5ws

Как проверить свой страховой стаж онлайн

Размер страхового стажа напрямую влияет на выплату пенсии в будущем. Поэтому не лишним будет проверить данные о себе. Наша короткая видеоинструкция поможет вам в этом.

Ссылка на видео: https://youtu.be/6X3ipbBrKGw

Смотрите видео и подпишитесь на канал Finance.ua.

Обязательно напишите, о чем вам было бы интересно узнать больше в рубрике #Финфишки. Если тема будет популярной, мы непременно снимем отдельное видео.

По материалам Finance.UA
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