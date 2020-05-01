Топ-3 познавательных видео апреля на youtube-канале Finance.ua

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Уверены, вы знаете, что у Finance.ua есть свой канал на youtube. Там мы рассказываем о курсе валют, главных новостях и делимся финансовыми советами.
В апреле на нашем youtube-канале стартовала рубрика #Финфишки. Мы рассказываем, как найти нужную информацию онлайн буквально за несколько минут.
В условиях карантина и желания максимальной самоизоляции это особенно актуально.
Если вы пропустили видео, посмотрите сейчас.
Как получить справку о доходах онлайн
Видео-инструкция, как за несколько минут найти необходимую информацию в электронном кабинете Государственной налоговой службы.
Ссылка на видео: https://youtu.be/TZ_WWSTkhmo
Как узнать IBAN карты monobank
Если вы клиент monobank – смотрите обязательно, чтобы знать, где быстро найти информацию о вашем счете.
Ссылка на видео: https://youtu.be/uH1qFmBQ5ws
Как проверить свой страховой стаж онлайн
Размер страхового стажа напрямую влияет на выплату пенсии в будущем. Поэтому не лишним будет проверить данные о себе. Наша короткая видеоинструкция поможет вам в этом.
Ссылка на видео: https://youtu.be/6X3ipbBrKGw
Смотрите видео и подпишитесь на канал Finance.ua.
Обязательно напишите, о чем вам было бы интересно узнать больше в рубрике #Финфишки. Если тема будет популярной, мы непременно снимем отдельное видео.
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