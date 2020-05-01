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Ожидания бизнеса обвалились до рекордно низкого уровня

Ожидания бизнеса обвалились до рекордно низкого уровня

Настроения бизнеса стремительно ухудшаются второй месяц подряд на фоне введенных в Украине карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проведенного Нацбанком.

“Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантинных ограничений снова ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса”, – говорится в сообщении регулятора.

Снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, участвующих в опросах:

  • респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, больше всего – в сфере строительства;
  • бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.


График Национального банка Украины

Оценка экономической конъюнктуры апреля:

  • предприятия сферы услуг наиболее пессимистично оценивали экономическую конъюнктуру апреля: диффузионный индекс (ДИ) сектора составляет 20,4 (в марте – 36,1);
  • возобновились пессимистические настроения предприятий торговли. ДИ сектора в апреле снизился до 33,7 (в марте – 50,4);
  • респонденты промышленности существенно усилили свои негативные ожидания относительно экономических перспектив деятельности своих предприятий. ДИ сектора в апреле снизился до 33,3 (в марте – 48,6);
  • значительно усилились пессимистические ожидания предприятий строительства относительно результатов своей деятельности в апреле. ДИ сектора снизился до 24,5 (в марте – 40,6).


Таблица Национального банка Украины

Как отмечают в Нацбанке, ослабление карантинных ограничений, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце.

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По материалам Finance.UA
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