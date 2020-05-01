Ожидания бизнеса обвалились до рекордно низкого уровня

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Настроения бизнеса стремительно ухудшаются второй месяц подряд на фоне введенных в Украине карантинных ограничений.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проведенного Нацбанком.
“Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантинных ограничений снова ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса”, – говорится в сообщении регулятора.
Снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, участвующих в опросах:
График Национального банка Украины
Оценка экономической конъюнктуры апреля:
Таблица Национального банка Украины
Как отмечают в Нацбанке, ослабление карантинных ограничений, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает производство электроэнергии15 ч. назад - 1842 18
Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетов4 ч. назад - 1163 16
После снижения в апреле цена на газ для населения самая низкая за последние 4 года - ЗеленскийВчера, 20:08 - 1904 15
Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%9 ч. назад - 961 6
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн9 ч. назад - 2106 5
🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог10 ч. назад - 4993 1
Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июня10 ч. назад - 4619 1
Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)6 ч. назад - 3486 2
В НБУ сообщили, когда украинская экономика испытает самое большое потрясение8 ч. назад - 3244 2
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн9 ч. назад - 2106 5
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1129
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1728 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4830 12
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1766
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2891 1