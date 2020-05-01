Цена на электроэнергию в выходные 1-3 мая выросла на 46% - депутат

Цена на электроэнергию в выходные 1-3 мая 2020 года выросла на 46% по сравнению с прошлыми выходными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

НКРЭ

“Промышленность получила очередной “подарок” от правительства и— цена электроэнергии в эти выходные выросла на 46% в сравнении с прошлыми выходными”, — пишет нардеп.

По словам Кисилевского, на это повлияли два основных фактора — остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой “зеленая” электроэнергия продается на энергорынке. “Про атомные блоки уже много говорили. А в пятницу тарифный регулятор НКРЭКУ принял решение, которое привело к резкому росту цены электроэнергии именно в выходные. Если неделю назад средняя цена на РСВ (рынок на сутки вперед) за субботу — воскресенье была 886 грн за МВт-ч, то на этих выходных уже 1297 грн за МВт-ч”, — подчеркивает парламентарий.

Также в своем посте Дмитрий Кисилевский приводит статистику, согласно которой производство стали в Украине в апреле упало на 20% в сравнении с мартом и на 27% относительно апреля 2019 года.

“Все металлургические заводы, которые являются крупными потребителями электроэнергии, сокращают производство. Некоторые предприятия уже уведомили сотрудников о сокращениях. Политика правительства привела к тому, что производить в Украине продукцию из металла становится менее выгодно, чем экспортировать руду”, — предупреждает он. При этом, по сведениям народного депутата, в Литве электроэнергия дешевле, чем в Украине.