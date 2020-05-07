В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавируса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пандемия коронавируса и связанного с ней карантина серьезно скажутся на мировой экономике, поэтому Украина должна воспользоваться предоставленным шансом.
Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту “Сегодня”.
“Видите, наша “Мрия” (самолет Ан-225. – Ред.) стала настолько востребованной в мире, что когда я общаюсь с президентом “Антонова”, он уже даже не радуется. Самолеты у них еще есть, но не хватает экипажей, чтобы совершать все эти полеты”, – говорит вице-премьер.
По его словам, украинские программисты наконец-то получили полную свободу действий, могут творить и быть востребованными.
“Даже некоторые наши производители, тем более, ЕС открыл бесплатный доступ к ранее платным стандартам для производства защитных средств от коронавируса. Поэтому массовое производство спирта (для медицинских целей. – Ред.) оказалось чрезвычайно нужным здесь, в Украине, а также как гуманитарная помощь другим нациям”, – продолжает чиновник.
Он отметил, что некоторые сферы украинской экономики зажили иначе, не дожидаясь этого.
“Однако некоторые, безусловно, переживают сложные времена. Правительство приняло определенные решения, которые позволяют Украине постепенно восстанавливаться после карантина. Восстановится ли она до такого состояния, как была? Посмотрим”, – подытожил Пристайко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 6113 10
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 3190 10
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат6 ч. назад - 2168 7
Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание7 ч. назад - 1614 3
В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысяч домохозяйствВчера, 19:08 - 690 3
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 6113 10
Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожатьВчера, 17:58 - 5680 2
В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м: названы даты и суммы6 ч. назад - 5127 1
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат6 ч. назад - 2168 7
Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание7 ч. назад - 1614 3
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1657 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1034 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 3269 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2417 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1928 3