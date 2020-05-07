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В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавируса

В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса и связанного с ней карантина серьезно скажутся на мировой экономике, поэтому Украина должна воспользоваться предоставленным шансом.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту “Сегодня”.

“Видите, наша “Мрия” (самолет Ан-225. – Ред.) стала настолько востребованной в мире, что когда я общаюсь с президентом “Антонова”, он уже даже не радуется. Самолеты у них еще есть, но не хватает экипажей, чтобы совершать все эти полеты”, – говорит вице-премьер.

По его словам, украинские программисты наконец-то получили полную свободу действий, могут творить и быть востребованными.

“Даже некоторые наши производители, тем более, ЕС открыл бесплатный доступ к ранее платным стандартам для производства защитных средств от коронавируса. Поэтому массовое производство спирта (для медицинских целей. – Ред.) оказалось чрезвычайно нужным здесь, в Украине, а также как гуманитарная помощь другим нациям”, – продолжает чиновник.

Он отметил, что некоторые сферы украинской экономики зажили иначе, не дожидаясь этого.

“Однако некоторые, безусловно, переживают сложные времена. Правительство приняло определенные решения, которые позволяют Украине постепенно восстанавливаться после карантина. Восстановится ли она до такого состояния, как была? Посмотрим”, – подытожил Пристайко.

По материалам Сегодня
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