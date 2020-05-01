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НАПК перечислило партиям средства за второй квартал: кто сколько получил

НАПК перечислило партиям средства за второй квартал: кто сколько получил

В НАПК перечислили политическим партиям средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в FACEBOK.

Государственное финансирование во II квартале 2020 года получили пять парламентских партий:

  • «Европейская Солидарность» – 6,6 млн грн;
  • «Голос» – 4,74 млн грн;
  • «Слуга Народа» – 35,14 млн грн;
  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 10,63 млн грн;
  • «Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 6,67 млн грн.


Инфографика: НАПК

Кроме этого политпартиям «Голос» и «Европейская Солидарность» перечислили по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

В целом сумма перечисленных средств составила 70,87 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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