НАПК перечислило партиям средства за второй квартал: кто сколько получил

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В НАПК перечислили политическим партиям средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в FACEBOK.
Государственное финансирование во II квартале 2020 года получили пять парламентских партий:
Инфографика: НАПК
Кроме этого политпартиям «Голос» и «Европейская Солидарность» перечислили по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
В целом сумма перечисленных средств составила 70,87 млн грн.
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