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В WizzAir рассказали, почему решили открыть базу во Львове в разгар коронакризиса

В WizzAir рассказали, почему решили открыть базу во Львове в разгар коронакризиса

У венгерского лоукост-авиаперевозчика Wizz Air объясняют открытие новой авиабазы в Украине приверженностью к украинскому рынку и финансовой стабильностью, которая позволила это делать.

Об этом сообщил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос.

“Это (открытие новой базы во Львове. – Ред.) связано с нашей приверженностью к Украине и продолжением расширения деятельности на рынке.

Учитывая нашу лоукост бизнес-модель и финансовое состояние, мы видим, что для нас этот период – это возможность продолжать рост.

И об этом свидетельствует наш сегодняшний анонс об открытии новой базы и новых рейсов. Мы работали в Украине более десяти лет и будем продолжать развиваться”, – сообщает Михалопулос.

В Wizz Air признают, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии будет продолжаться как минимум 2-3 месяца.

“Мы понимаем, что следующие 2-3 месяца будут немного неопределенными из-за необходимости адаптироваться.

Но наше сотрудничество с Украиной – это не про 2-3 месяца, говорится о годах сотрудничества и мы продолжим расширять деятельность на этом рынке”, – резюмирует коммерческий директор компании.

По материалам Економічна Правда
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