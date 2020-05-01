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Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое. Лидеры рынка

Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое. Лидеры рынка

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.

На четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимавший девятую позицию, а в предыдущем месяце тринадцатую. Mercedes-Benz продемонстрировал рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14-ю строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.

ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей:

  • Renault – 771 шт. (-31% к апрелю 2019 г.);
  • Toyota – 428 шт. (-56%);
  • KIA – 259 шт. (-59%);
  • BMW – 184 шт. (-11%);
  • Skoda – 180 шт. (-67%);
  • Mercedes-Benz – 177 шт. (+16%);
  • Mazda – 173 шт. (-15%);
  • Nissan – 133 шт. (-69%);
  • Peugeot – 131 шт. (-33%);
  • Hyundai – 121 шт. (-68%).

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Самым продаваемым автомобилем месяца стал Renault Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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По материалам Finance.UA
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