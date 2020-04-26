Межбанк: в последний рабочий день апреля доллар подешевел

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Последний рабочий день апреля прошел достаточно активно на межбанке. Предложение снова превышало спрос, и доллар подешевел с 26,95/26,99 гривен до 26,94/26,97 к концу сессии. НБУ выкупил $20 млн по 26,94 гривен, чем удержал его курс от дальнейшего падения. Во второй половине дня активность межбанка уже была минимальна – в основном это были сделки самих банков по собственной валютной позиции, что традиционно для окончания любого отчетного периода.
Ход торгов
Предложение превышало спрос практически весь период сессии, но в первый час торгов сделки закрывали основные покупатели. Это позволило продавцам ненадолго подтянуть котировки и к 11:00 доллар с утренних 26,95/26,99 вырос до 27,00/27,03 гривен. Но затем покупатели закончились, а продавцов еще хватало.
К 12 часам курс просел до 26,94/26,97 гривен, а НБУ к обеду вышел на торги и купил $20 млн по 26,94. Это не спасло доллар от дальнейшего проседания и к 13 часам курс просел до 26,92/26,95 гривен, а после обеда плавно скорректировался до уровня 26,94/26,97 уже до самого окончания сессии.
Главные события 30 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,92 / 26,95
евро – 29,25 / 29,28
российский рубль – 0,3672 / 0,3678
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0967 / 1,0969
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10222 11
Топ-менеджеры "Нафтогаза" в 2019-м получили 343 млн грн12 ч. назад - 802 10
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 2423 10
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 1488 10
В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпании10 ч. назад - 891 9
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10222 11
Рожкова рассказала, как закон о финмониторинге повлияет на B2B Jewelry и подобные компанииВчера, 21:35 - 5618
Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счета8 ч. назад - 5440
Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границей7 ч. назад - 1675 5
Шмыгаль анонсировал новые решения об ослаблении карантина9 ч. назад - 1451 1
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 875 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3545 9
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1323
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2009 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 1002