Межбанк: в последний рабочий день апреля доллар подешевел

Последний рабочий день апреля прошел достаточно активно на межбанке. Предложение снова превышало спрос, и доллар подешевел с 26,95/26,99 гривен до 26,94/26,97 к концу сессии. НБУ выкупил $20 млн по 26,94 гривен, чем удержал его курс от дальнейшего падения. Во второй половине дня активность межбанка уже была минимальна – в основном это были сделки самих банков по собственной валютной позиции, что традиционно для окончания любого отчетного периода.

Ход торгов

Предложение превышало спрос практически весь период сессии, но в первый час торгов сделки закрывали основные покупатели. Это позволило продавцам ненадолго подтянуть котировки и к 11:00 доллар с утренних 26,95/26,99 вырос до 27,00/27,03 гривен. Но затем покупатели закончились, а продавцов еще хватало.

К 12 часам курс просел до 26,94/26,97 гривен, а НБУ к обеду вышел на торги и купил $20 млн по 26,94. Это не спасло доллар от дальнейшего проседания и к 13 часам курс просел до 26,92/26,95 гривен, а после обеда плавно скорректировался до уровня 26,94/26,97 уже до самого окончания сессии.

Главные события 30 апреля на межбанке:

доллар с утренних 26,95/26,99 гривен подешевел до 26,94/26,97 к концу дня;

НБУ на межбанке выкупил $20 млн по 26,94 гривны, чем остановил в конечном итоге падение котировок;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9736 гривен, а официальный на 4 мая составил 26,9592 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,92 / 26,95

евро – 29,25 / 29,28

российский рубль – 0,3672 / 0,3678

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0967 / 1,0969

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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