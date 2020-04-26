Удаленная идентификация клиентов МФО: как это может работать

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Нацбанк уже разрешил видеоидентификацию клиентов для банков, но не анонсировал ее для небанковских финансовых кредиторов – он ждет предложений от рынка.
Об этом рассказал Илья Веселый, СЕО компании Dinero на вебинаре FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО: Продолжение.
По его словам, для банков НБУ установил, что кредиты на маленькие суммы получат упрощенный режим идентификации. В то же время рынок небанковских организаций будет самостоятельно вести диалог с НБУ и вырабатывать эти механизмы.
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Директор ШвидкоГроші Александр Холод отметил, что видеоидентификация – это сложный, дорогой механизм, который хорошо работает на уровне банковских продуктов, больших сумм и заключения сделок.
“Проводить видеоидентификацию для займов на небольшие суммы в несколько тысяч гривен – очень дорогостоящий механизм. Поэтому должны быть разработаны более легкие и простые способы, например, голосовая идентификация или комплекс мер с документами, фото с паспортом и другие. Механизмы и принципы для выдачи кредитов в 2-5 тыс. грн не должны быть такими же, как у банков, где выдают миллионы гривен. Это совершенно разные подходы, и себестоимость процесса должна быть разной”, – подытожил он.
НБУ представил такие варианты для удаленной идентификации клиентов банков:
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