Как работает eID и BankID в Скандинавских странах (инфографика)

В Скандинавских странах услуги eID и BankID начали работать с начала 2000-ых годов. Для чего можно использовать систему, рассказал Вице-президент по идентичности и инновациям Signicat AS из Норвегии Джон Эрик Сетсаас на OpenEcoPay 2020.

«Цифровая идентичность – это весь объем самой разной информации о вас, которая есть в самых разных местах. Другими словами, это цифровая версия вашего паспорта или удостоверения личности», – сообщает Сетсаас.

По его словам, эта система существует с 2006 года, и сегодня происходит 1 млн транзакций в день именно в секторе идентификации.

«Мы подключены к более чем 25 системам электронной идентификации по всей Европе. В Украине у нас еще ничего нет, но возможно в будущем измениться», – добавил эксперт.

Как он заявляет, система работает в 26 странах, где совокупно 26 млн населения, из которых системой электронной идентификации охвачено более 90%, в среднем ею пользуются 4 раза в неделю.

Есть 4 сферы, для чего нужна система:

идентификация и предоставление доступа;

аутентификация и вход в систему;

электронные подписи;

верификация атрибутов.

Для чего можно использовать BankID в личных целях:

заходить в свой банк;

есть возможность залогиниться в свою страховую компанию или для подачи налогов;

если вы абитуриент и хотите быть студентом в университете, вам необходимо зарегистрироваться через BankID, затем вы подписываете договор с университетом, используя BankID и получаете кредит на обучение тоже через BankID;

BankID можно даже использовать для посещения солярия. Поскольку в Норвегии по закону клиентами солярия могут быть только люди старше 18 лет. Большинство соляриев автоматизированы, где клиент сканирует QR-код на дверях солярия и через BankID происходит идентификация;

также систему используют во время выбора имени для ребенка. Чтобы убедиться, что оба родителя согласны с выбором имени, они должны цифровой подписью подтвердить выбор имени ребенка.



Для чего используют BankID в Норвегии



В каких европейских странах eID используют наиболее активно

Также Джон Эрик Сетсас пояснил, почему такой успех именно в странах Скандинавии.

«Во-первых, мы начали очень рано. Также мы имеем нечестное преимущество, у нас общество с высоким уровнем доверия к государственным органам и банкам. Кроме того, есть хороший климат для сотрудничества. У нас у каждого гражданина есть национальные идентификационные номера, которые присваиваются при рождении. Например, в Германии, Великобритании их нет. Важно, что на ранних этапах, когда банки стали внедрять систему электронной идентификации, это приняли для себя и госорганы. Частью успеха стало то, что в начале 2000-х банки договорились, что не будут конкурировать по вопросам идентификации и безопасности. Вторым этапом стало то, что государство решило использовать эту систему для уплаты налогов.