Как работает eID и BankID в Скандинавских странах (инфографика)

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В Скандинавских странах услуги eID и BankID начали работать с начала 2000-ых годов. Для чего можно использовать систему, рассказал Вице-президент по идентичности и инновациям Signicat AS из Норвегии Джон Эрик Сетсаас на OpenEcoPay 2020.
«Цифровая идентичность – это весь объем самой разной информации о вас, которая есть в самых разных местах. Другими словами, это цифровая версия вашего паспорта или удостоверения личности», – сообщает Сетсаас.
По его словам, эта система существует с 2006 года, и сегодня происходит 1 млн транзакций в день именно в секторе идентификации.
«Мы подключены к более чем 25 системам электронной идентификации по всей Европе. В Украине у нас еще ничего нет, но возможно в будущем измениться», – добавил эксперт.
Как он заявляет, система работает в 26 странах, где совокупно 26 млн населения, из которых системой электронной идентификации охвачено более 90%, в среднем ею пользуются 4 раза в неделю.
Есть 4 сферы, для чего нужна система:
Для чего можно использовать BankID в личных целях:
Для чего используют BankID в Норвегии
В каких европейских странах eID используют наиболее активно
Также Джон Эрик Сетсас пояснил, почему такой успех именно в странах Скандинавии.
«Во-первых, мы начали очень рано. Также мы имеем нечестное преимущество, у нас общество с высоким уровнем доверия к государственным органам и банкам. Кроме того, есть хороший климат для сотрудничества. У нас у каждого гражданина есть национальные идентификационные номера, которые присваиваются при рождении. Например, в Германии, Великобритании их нет. Важно, что на ранних этапах, когда банки стали внедрять систему электронной идентификации, это приняли для себя и госорганы. Частью успеха стало то, что в начале 2000-х банки договорились, что не будут конкурировать по вопросам идентификации и безопасности. Вторым этапом стало то, что государство решило использовать эту систему для уплаты налогов.
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