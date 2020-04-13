Нацбанк разрешит банкам открывать счета украинцев при помощи видеозвонков (инфографика)

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В Национальном банке Украины разработали механизм удаленной идентификации лица, предусматривающий, что для открытия счета в банке достаточно будет осуществить видеозвонок.
Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.
“Национальный банк предлагает банкам большое количество вариаций доступных механизмов для развития дистанционных каналов получения банковских сервисов, – отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза. – Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов”.
Варианты для удаленной идентификации клиентов банков:
Счета, открытые с помощью упрощенной модели удаленной идентификации, будут иметь определенные ограничения: общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тысяч гривен в месяц и 400 тысяч гривен в год, а общий остаток по всем счетам клиента не должно превышать 40 тысяч гривен.
Новые изменения должны заработать с 28 апреля 2020 года.
Инфографика Национального банка Украины
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