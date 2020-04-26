ТОП-поставщиков товаров и услуг для противодействия COVID-19 в Prozorro (инфографика)

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По состоянию на 30 апреля государственные структуры провели закупки товаров, работ и услуг для противодействия коронавирусу, по соответствующему постановлению КМУ, на сумму 2,6 млрд грн.
Крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение “Форт” МВД Украины (142,1 млн грн, по состоянию на 30 апреля). Все контракты компания заключила со структурами Нацполиции. В частности, “Форт” поставил 250 тысяч костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины на сумму 69,8 млн грн. Основная деятельность компании — производство и изготовление оружия.
На втором месте частная компания “Медгарант”, которая имеет 31 заключенный договорная сумму 95 млн грн. Эта компания поставляла аппараты искусственной вентиляции легких для медучреждений Харькова, Одессы, Тернополя, Полтавы, в частности 13 аппаратов для Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи на сумму 10,9 млн грн.
На третьем месте по сумме имеющихся контрактов столичное коммунальное предприятие “Киевмедспецтранс” (87,6 млн грн). Предприятие в основном оказывает транспортные услуги медицинским учреждениям Киева. Крупнейший контракт – с киевским центром экстренной медицинской помощи на специальное транспортное обеспечение медицинских учреждений за 74,5 млн грн.
Также в топ-5 поставщиков частная компания “Ксенко” (82,1 млн грн). В частности, компания поставила 17 комплектов ИВЛ для Львовского фтизиопульмонологического лечебно-диагностического центра на сумму 20,1 млн грн.
Замыкает топ-поставщиков по сумме контрактов частная компания “Лаб-сервис” (64,1 млн грн). Компания поставила 49 аппаратов ИВЛ для Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА на сумму 37,2 млн грн.
В то же время топ-поставщиков по количеству заключенных сделок является другим. Больше всего контрактов заключила частная компания “Лизоформ медикал” (398 выигранных тендеров за период карантина). На втором месте медицинский центр “М. Т. К.” (331). На третьем сеть торговых центров “Эпицентр К” (321). На четвертом – БАДМ-Б (314). На пятом – компания “Медісан” (176).
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