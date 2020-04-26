Минимальный уставный капитал банков уменьшат до 200 млн грн

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3329-д, который предусматривает уменьшение минимального капитала украинских банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Соответствующая норма содержится в принятом сегодня законопроекте.

«Минимальный размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, а также минимальный размер уставного капитала банка не может быть меньше 200 миллионов гривен», – говорится в изменениях к закону «О банках и банковской деятельности».

Однако для отдельных банков он будет выше. «Национальный банк имеет право устанавливать для отдельных банков и юридических лиц, имеющих намерение осуществлять банковскую деятельность, дифференцированный минимальный размер уставного капитала, но не ниже размера, предусмотренного этой статьей», – указано в обновленной ст. 31 закона.

Банки давно пытались отменить норму в 500 млн грн минимального капитала, которую ввели из-за кризиса 2014-2015 годов, но Верховная Рада VIII созыва постоянно откладывала этот вопрос.

Нацбанк, со своей стороны, постоянно откладывал график поэтапного увеличения капитала.

Поэтому сейчас банки должны иметь минимальный капитал именно 200 млн грн.

В ноябре 2019 года НБУ решил перенести с 11 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок повышения минимального уставного и регулятивного капитала до 300 млн грн.

После принятия закона банкам больше не нужно будет докапитализироваться, если этого не требуют другие нормативы или бизнес-стратегия.

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«Существует потребность уменьшить требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн, что обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие к нынешним экономическим реалиям. Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также учитывая текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет иметь стабилизирующий эффект», – указано в пояснительной записке к проекту.

Депутаты считают, что до конца 2020 года указанное вопроса из 75 банков наиболее актуален для 35 малых банков, преимущественно с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и ограничений карантина, связанного с коронавирусной болезнью Covid-19, аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию.