Почему МФО ужесточили скоринг, и что предлагают должникам - FinUpdate

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Спрос на кредиты в микрофинансовых организациях снизился на время карантина. В том числе этому поспособствовали ограничения выдачи со стороны самих МФО, которые ужесточили скоринг (используемая банками и МФО система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. – Ред.).
Об этом рассказал директор ШвидкоГроші Александр Холод во время вебинара FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО: Продолжение.
“Скоринг – это живой организм, который нужно пересматривать очень часто. Конечно, пересмотр скоринга привел к тому, что части клиентов мы вынуждены выдавать меньшую сумму”, – отметил он.
Все из-за того, что такую большую кредитную нагрузку, какую клиент мог позволить себе раньше, во время карантина он позволить себе не может.
“Поэтому важным фактором было то, есть ли у человека трудовой доход. Если человек работает, тем более во время кризиса, это большое преимущество”, – заявил Холод.
Читайте также: МФО возвращаются из карантина: кто уже предлагает быстрые займы
В период карантина также увеличился рост проблемных кредитов, и в Dinero рассказали, что помогает компаниям сохранить лояльность клиента-должника.
“Мы как одна из компаний-инициаторов кодекса профессиональной этики для МФО соблюдаем правила: не звоним по ночам, не оказываем давление и прямые угрозы. Но также помогают найти общий язык с клиентами и пойти на компромисс кредитные каникулы и реструктуризация”, – отмечает СЕО Dinero Илья Веселый.
По его словам, спрос на реструктуризацию долга за время карантина увеличился в 6 раз.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10310 11
Топ-менеджеры "Нафтогаза" в 2019-м получили 343 млн грн12 ч. назад - 802 10
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 2424 10
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 1490 10
В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпании10 ч. назад - 891 9
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10310 11
Рожкова рассказала, как закон о финмониторинге повлияет на B2B Jewelry и подобные компанииВчера, 21:35 - 5655
Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счета8 ч. назад - 5533
Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границей7 ч. назад - 1683 5
Шмыгаль анонсировал новые решения об ослаблении карантина9 ч. назад - 1452 1
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 875 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3545 9
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1323
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2009 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 1002