Почему МФО ужесточили скоринг, и что предлагают должникам - FinUpdate

Спрос на кредиты в микрофинансовых организациях снизился на время карантина. В том числе этому поспособствовали ограничения выдачи со стороны самих МФО, которые ужесточили скоринг (используемая банками и МФО система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. – Ред.).

Об этом рассказал директор ШвидкоГроші Александр Холод во время вебинара FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО: Продолжение.

“Скоринг – это живой организм, который нужно пересматривать очень часто. Конечно, пересмотр скоринга привел к тому, что части клиентов мы вынуждены выдавать меньшую сумму”, – отметил он.

Все из-за того, что такую большую кредитную нагрузку, какую клиент мог позволить себе раньше, во время карантина он позволить себе не может.

“Поэтому важным фактором было то, есть ли у человека трудовой доход. Если человек работает, тем более во время кризиса, это большое преимущество”, – заявил Холод.

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В период карантина также увеличился рост проблемных кредитов, и в Dinero рассказали, что помогает компаниям сохранить лояльность клиента-должника.

“Мы как одна из компаний-инициаторов кодекса профессиональной этики для МФО соблюдаем правила: не звоним по ночам, не оказываем давление и прямые угрозы. Но также помогают найти общий язык с клиентами и пойти на компромисс кредитные каникулы и реструктуризация”, – отмечает СЕО Dinero Илья Веселый.

По его словам, спрос на реструктуризацию долга за время карантина увеличился в 6 раз.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 24 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек.

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в марте 2020 года составила 11 446 грн.

Самая высокая средняя зарплата за март зафиксирована в Киеве – 17 990 грн, а самая низкая – в Черновицкой области – 8 285 грн.

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