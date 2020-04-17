МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займы

Микрофинансовые организации начинают возвращаться “из карантина”. Среди тех, кто уже готов предложить быстрые займы – SlonCredit, Cashberry и Credit оn. Теперь в нашем рейтинге микрофинансовых организаций можно не только ознакомиться с условиями кредитирования в этих МФО, но и заказать у них деньги до зарплаты.

Больше вариантов организаций, которые предлагают быстрые деньги на карточку – в обновленном рейтинге МФО от Finance.ua.

Что за рейтинг? Этот рейтинг мы сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Микрозаймы Украины разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. И именно этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

Как оценивали МФО? Мы сравнили 61 компанию, которые выдают кредит на карту. Оценивали по 5 ключевым критериям:

доступность и актуальность информации на сайте;

наличие BankID;

качественная поддержка пользователей;

количество каналов погашения займа;

наличие программ лояльности.

Таким образом мы определили, где можно получить самое удобное и самое качественное обслуживание. Советуем узнать уже сейчас: