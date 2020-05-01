Новая бета-версия iOS 13 облегчает разблокировку iPhone при ношении маски

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Последняя бета-версия iOS 13 включает улучшение, ориентированное на тех пользователей, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждены длительное время носить маску на лице.
Отмечается, что мобильная операционная система получила доработанный экран блокировки. Теперь, вместо постоянных попыток распознать лицо при помощи Face ID (этот процесс не происходит при ношении маски или респиратора), iOS теперь будет предлагать возможность ручного ввода пароля после жеста пролистывания вверх от нижней части экрана.
Данное новшество будет полезным для владельцев iPhone без физической кнопки Home, которые часто находятся на улице или по работе вынуждены постоянно носить маску или респиратор. Сейчас им приходится предпринимать несколько попыток разблокировать смартфон, так как операционная система настаивает именно на биометрической идентификации. И лишь через 10-15 секунд и нескольких попыток вызова интерфейса для ввода кода у них получается разблокировать устройство.
Помимо улучшений в плане биометрической идентификации, Apple внесла и некоторые другие изменения в работу iOS 13. В частности, улучшена работа видеозвонков FaceTime, касающаяся работы со звуком при групповых звонках.
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