Неуплата почти 50 млн грн налогов: участникам "схемы" в оборонке сообщили о подозрении

Четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств.

Речь идет о преступной схеме поставки комплектующих для военной техники на государственные предприятия Государственного концерна “Укроборонпром”. Об этом сообщает пресс-служба САП.

“При согласовании прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств 4 лицам, среди которых 2 фактических руководителя ООО „Оптимумспецдеталь“, бывший директор этого общества и бухгалтер”, — говорится в сообщении.

Сообщается, во время досудебного расследования установлено, что в 2015 году двое лиц, которые фактически осуществляли управление обществом “Оптимумспецдеталь”, разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники на государственные предприятия Государственного концерна “Укроборонпром” (далее — Концерн) с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

“К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного мужчину, которого назначили на должность в качестве как директора общества, так и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было”,- отмечается в сообщении.

Также фактическое осуществление бухгалтерской деятельности на предприятии было возложено на еще одну участницу преступной схемы — бухгалтершу одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий. По согласованной схеме, организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров на предприятия концерна.

“Однако эти товары не имели легального источника происхождения — ни реально, ни документально не были приобретены обществом “Оптимумспецдеталь”. Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров”, – говорится в сообщении.

Так, путем отражения в налоговом учете бестоварных операций с субъектами хозяйствования, формировали налоговый кредит и повышали себестоимость товаров, которые фактически были приобретены на безвозмездной основе. Полученные с операций безналичные средства в дальнейшем переводились в наличность, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не платились.

“Таким образом, за 2015 — 2018 годы общество уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 49,342 млн гривен”, – отмечается в сообщении.