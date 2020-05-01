Криклий сообщил, планируют ли повышать тарифы на пассажирские ж/д и авиаперевозки

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АО “Укрзализныця” и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала “Прямой”.
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“О пассажирских перевозках на железной дороге. Мы не говорим пока об увеличении цены, потому что действительно это чувствительная история. И никто не планирует поднимать цену… По авиаперевозкам – так же”, – сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли после карантина расти цены на пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки в Украине.
По словам министра, сейчас в Мининфраструктуры работают над механизмами поддержки отечественных авиаперевозчиков. Криклий отметил, что кроме компенсации половины стоимости авиабилетов за эвакуационные рейсы, в ведомстве рассматривают также возможность помощи для выхода из кризиса.
“Я думаю, что мы найдем решение. И точно не стоит говорить об увеличении стоимости, потому что это отпугивает пассажиров, и авиаперевозчики не смогут на этом заработать”, – подчеркнул Криклий.
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