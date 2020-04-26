Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении свыше 15 млн евро кредита

Верховная рада приняла законопроект авторства Президента Владимира Зеленского №0028 “О ратификации письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев)”.

За документ проголосовали 329 нардепов.

Так, 19 октября 2018 года в Киеве подписано письмо о внесении изменений №3 в соответствующее соглашение с ЕИБ.

В частности, законом предусматривается осуществление внутригосударственной процедуры относительно вступления в силу письма о внесении изменений №3 в данное финансовое соглашение.

В пояснительной записке уточняется, что реализация проекта “Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев” осуществляется за счет займа Европейского инвестиционного банка. Общая стоимость проекта составляет 31,08 млн евро, из них: кредитные средства ЕИБ – 15,54 млн евро; собственные средства/другие источники – 15,54 млн евро.

Так, ЕИБ предоставляет кредит путем выдачи 4 траншей (не менее 3 млн евро). При этом первый транш (5 млн евро) выдан в декабре 2014 года; на сегодня освоено 75,8% средств от первого транша, или 24,4% от общей суммы кредитных средств ЕИБ.

Указано, что отсрочка возврата кредита – 3 года, процентная ставка – LIBOR + 0,55%, ставка платы за обязательство (сохранение кредита) – 0%; источник погашения кредита – прибыль ГКП “Николаевводоканал”, возврат кредита осуществляется ежегодно частями.

“На выполнение проекта в государственном бюджете предусмотрены объемы привлечения кредитов (займов) в 2019 году за счет специального фонда в рамках бюджетной программы КПКВК 2751600 “Развитие городской инфраструктуры и мероприятия в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотведения в г. Николаеве, реконструкция и развитие системы коммунального хозяйства г. Черновцы” на сумму 1894 879,0 тыс. гривен”, – говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, данный законопроект Президент внес в Раду в конце января.