0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении свыше 15 млн евро кредита

Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении свыше 15 млн евро кредита

Верховная рада приняла законопроект авторства Президента Владимира Зеленского №0028 “О ратификации письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев)”.

За документ проголосовали 329 нардепов.

Так, 19 октября 2018 года в Киеве подписано письмо о внесении изменений №3 в соответствующее соглашение с ЕИБ.

В частности, законом предусматривается осуществление внутригосударственной процедуры относительно вступления в силу письма о внесении изменений №3 в данное финансовое соглашение.

В пояснительной записке уточняется, что реализация проекта “Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев” осуществляется за счет займа Европейского инвестиционного банка. Общая стоимость проекта составляет 31,08 млн евро, из них: кредитные средства ЕИБ – 15,54 млн евро; собственные средства/другие источники – 15,54 млн евро.

Так, ЕИБ предоставляет кредит путем выдачи 4 траншей (не менее 3 млн евро). При этом первый транш (5 млн евро) выдан в декабре 2014 года; на сегодня освоено 75,8% средств от первого транша, или 24,4% от общей суммы кредитных средств ЕИБ.

Указано, что отсрочка возврата кредита – 3 года, процентная ставка – LIBOR + 0,55%, ставка платы за обязательство (сохранение кредита) – 0%; источник погашения кредита – прибыль ГКП “Николаевводоканал”, возврат кредита осуществляется ежегодно частями.

“На выполнение проекта в государственном бюджете предусмотрены объемы привлечения кредитов (займов) в 2019 году за счет специального фонда в рамках бюджетной программы КПКВК 2751600 “Развитие городской инфраструктуры и мероприятия в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотведения в г. Николаеве, реконструкция и развитие системы коммунального хозяйства г. Черновцы” на сумму 1894 879,0 тыс. гривен”, – говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, данный законопроект Президент внес в Раду в конце января.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.