Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении свыше 15 млн евро кредита

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Верховная рада приняла законопроект авторства Президента Владимира Зеленского №0028 “О ратификации письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев)”.
За документ проголосовали 329 нардепов.
Так, 19 октября 2018 года в Киеве подписано письмо о внесении изменений №3 в соответствующее соглашение с ЕИБ.
В частности, законом предусматривается осуществление внутригосударственной процедуры относительно вступления в силу письма о внесении изменений №3 в данное финансовое соглашение.
В пояснительной записке уточняется, что реализация проекта “Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев” осуществляется за счет займа Европейского инвестиционного банка. Общая стоимость проекта составляет 31,08 млн евро, из них: кредитные средства ЕИБ – 15,54 млн евро; собственные средства/другие источники – 15,54 млн евро.
Так, ЕИБ предоставляет кредит путем выдачи 4 траншей (не менее 3 млн евро). При этом первый транш (5 млн евро) выдан в декабре 2014 года; на сегодня освоено 75,8% средств от первого транша, или 24,4% от общей суммы кредитных средств ЕИБ.
Указано, что отсрочка возврата кредита – 3 года, процентная ставка – LIBOR + 0,55%, ставка платы за обязательство (сохранение кредита) – 0%; источник погашения кредита – прибыль ГКП “Николаевводоканал”, возврат кредита осуществляется ежегодно частями.
“На выполнение проекта в государственном бюджете предусмотрены объемы привлечения кредитов (займов) в 2019 году за счет специального фонда в рамках бюджетной программы КПКВК 2751600 “Развитие городской инфраструктуры и мероприятия в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотведения в г. Николаеве, реконструкция и развитие системы коммунального хозяйства г. Черновцы” на сумму 1894 879,0 тыс. гривен”, – говорится в пояснительной записке к закону.
Напомним, данный законопроект Президент внес в Раду в конце января.
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