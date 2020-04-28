Мировой спрос на ювелирные изделия упал на рекордные 39% - WGC

За время пандемии коронавируса ввиду ее негативного влияния на экономику общемировой спрос на золото в первом квартале 2020 года составил почти 1,1 тыс. тонн, что на 1% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В целом спрос держался именно из-за пандемии, так как инвесторы считают золото безопасным активом. Это привело к росту цены на драгоценный металл до восьмилетнего максимума.

В то же время спрос на ювелирные изделия резко снизился на 39% и достиг рекордного минимума в почти 325 тонн. На рынке Китая, который является крупнейшим потребителем ювелирных изделий, спрос упал на 65%, говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Кроме того, Центробанки продолжают накапливать драгоценный металл. На фоне волатильности рынка в первом квартале мировые запасы золота выросли на 145 тонн.

В то же время общий объем предложения золота за первые три месяца года сократился на 4%, причиной стали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, которые негативно повлияли на добычу и переработку золота.