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Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу - Кличко (видео)

Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу - Кличко (видео)

Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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«Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу. Вчера я там был, проверял, что происходит. Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды». Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Также продолжается возведение вентиляционных шахт вдоль новых перегонов. А главное – строители начали последний этап подготовки туннеле-проходческого механизированного комплекса. С его помощью за полгода должны проложить тоннели от будущей станции «Мостицкая» до станции «Сырец». Работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках», – отметил Виталий Кличко.

По его словам, представители «Киевметростроя» заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь были открыты.

По материалам Finance.UA
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