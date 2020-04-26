В «Укравтодоре» рассказали, какие масштабные проекты планируют завершить до конца сезона

До конца сезона “Укравтодор” планирует завершить дорожный ремонт как минимум на 8 украинских трассах.

Об этом рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков в интервью УНИАН.

Так, среди наиболее масштабных проектов, которые планирует завершить “Укравтодор” до конца сезона, следующие:

в Николаевской области – трассы Н-11 “Днепр-Кривой Рог-Николаев” и Н-14 “Александровка-Кропивницкий-Николаев”;

в Днепропетровской области – Н-11 от Днепра до Кривого Рога, в Запорожской – часть дороги М-18 “Харьков-Симферополь”;

в Луганской – дорога на Станицу Луганскую.

Кроме того, немало работы предполагает самый амбициозный проект – ремонт на трассе Р-31 “Днепр-Решетиловка”. Еще планируется полностью завершить в этом году дорогу из Киева до Харькова на автодороге М-03. А также, добавил Кубраков, начали восстановление дорог Н-09 “Мукачево-Ивано-Франковск” и Н-13 “Львов-Ужгород”.