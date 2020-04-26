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В неплатежеспособные банки в марте поступило более 430 миллионов

В неплатежеспособные банки в марте поступило более 430 миллионов

В марте в неплатежеспособные банки поступило 430,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Из общей суммы поступлений наибольший объем средств получен от реализации активов и имущества банков – 380,2 млн грн, 47,4 млн грн поступило в счет погашения кредитов и 3,0 млн грн – от аренды имущества”, – говорится в сообщении.

По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности: АО «ВТБ Банк» – 174,6 млн грн, ПАО «ВиЭйБи Банк» – 71,9 млн грн, ПАО «КБ «Хрещатик» – 40,7 млн грн, АО «Дельта банк» – 33,5 млн грн, ПАО «ФИДОБАНК» – 16,7 млн грн, ПАО «КБ «Надра» – 11,5 млн грн.

Больше всего средств по кредитам поступило в ПАО «КБ «Надра» – 18,8 млн грн.

За три месяца 2020 года сумма поступлений в неплатежеспособные банки составила 1,6 млрд грн. От погашения ценных бумаг средства в марте, как и в другие периоды этого года, не поступали.

По материалам Finance.UA
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