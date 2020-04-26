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Прибыль Tesla в первом квартале выросла на 32%, несмотря на пандемию

Прибыль Tesla в первом квартале выросла на 32%, несмотря на пандемию

Несмотря на карантинные мероприятия по всему миру, американская компания Tesla закончила первый квартал этого года с прибылью почти $6 млрд. По состоянию на конец прошлого года прибыль компании составила $4,5 млрд.

Согласно прогнозам, заводы в Калифорнии и Китае уже в ближайшее время смогут вернуться к работе, однако неизвестно, насколько быстро будут налажены цепи поставок, что может негативно повлиять на результаты года в целом, говорится в пресс-релизе Tesla.

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Чистая прибыль компании за первый квартал составила $16 млн. Благодаря увеличению прибыли акции компании на биржевых торгах выросли на 8%.

По материалам The page
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