Норвегия собирается значительно сократить добычу нефти

Крупнейший нефтедобытчик в Западной Европе Норвегия собирается значительно снизить производственные мощности с июня по декабрь 2020 года.

“Общий объем норвежского производства (нефти – ред.) в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было запланировано изначально”, – заявила министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру.

По словам Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тысяч баррелей в сутки, а во второй половине года еще на 134 тысячи баррелей в сутки. “Кроме того, ввод в эксплуатацию многих месторождений будет отложен до 2021 года”, – добавила она.

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора о сокращении добычи нефти. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, что немного меньше, чем предполагалось изначально. Новая договоренность также предусматривает особые условия для Мексики, которая снизит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки вместо изначально запланированных 400 тысяч баррелей за сутки.

Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии COVID-19 стала одной из причин обвала мировых цен на нефть. Через ограничения, направленные на сдерживание пандемии, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 миллионов баррелей за сутки, пишет издание.