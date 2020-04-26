Норвегия собирается значительно сократить добычу нефти

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Крупнейший нефтедобытчик в Западной Европе Норвегия собирается значительно снизить производственные мощности с июня по декабрь 2020 года.
“Общий объем норвежского производства (нефти – ред.) в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было запланировано изначально”, – заявила министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру.
По словам Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тысяч баррелей в сутки, а во второй половине года еще на 134 тысячи баррелей в сутки. “Кроме того, ввод в эксплуатацию многих месторождений будет отложен до 2021 года”, – добавила она.
12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора о сокращении добычи нефти. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, что немного меньше, чем предполагалось изначально. Новая договоренность также предусматривает особые условия для Мексики, которая снизит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки вместо изначально запланированных 400 тысяч баррелей за сутки.
Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии COVID-19 стала одной из причин обвала мировых цен на нефть. Через ограничения, направленные на сдерживание пандемии, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 миллионов баррелей за сутки, пишет издание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10310 11
Топ-менеджеры "Нафтогаза" в 2019-м получили 343 млн грн12 ч. назад - 802 10
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 2424 10
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 1490 10
В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпании10 ч. назад - 891 9
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 10310 11
Рожкова рассказала, как закон о финмониторинге повлияет на B2B Jewelry и подобные компанииВчера, 21:35 - 5655
Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счета8 ч. назад - 5533
Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границей7 ч. назад - 1683 5
Шмыгаль анонсировал новые решения об ослаблении карантина9 ч. назад - 1452 1
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 874 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3544 9
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1323
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2009 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 1001