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Boeing официально объявил о сокращении 10% сотрудников

Boeing официально объявил о сокращении 10% сотрудников

Авиакомпания Boeing официально объявила о сокращении 10% работников в условиях резкого падения спроса на самолеты на фоне пандемии коронавируса – в целом уволят около 16 тысяч сотрудников.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что в некоторых подразделениях, в том числе в подразделении по производству пассажирских самолетов, сократят 15% сотрудников.

По словам гендиректора компании Дэвида Калхуна, Boeing сократит производство самолетов – до семи Boeing 787 в месяц против 14 годом ранее, производство 777 и 777X уменьшат с 5 до 3 в месяц.

А производство самолетов 767 и 747 останется на прежнем уровне.

Кроме этого, компания планирует уже в 2020 году возобновить производство самолетов 737 MAX, которое приостановили после двух катастроф.

В 2021 году Boeing планирует довести производство 737 MAX до 31 в месяц.

Компания также обнародовала финансовые результаты за 1 квартал 2020 года. В частности, чистый убыток Boeing в этот период составил 1,35 млрд долларов против прибыли в размере 2,35 млрд долларов в 2019 году.

При этом, выручка компании упала до 16,9 млрд долларов (на 26%).

По материалам Економічна Правда
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