Межбанк: доллар закрепился ниже психологического порога в 27 гривен

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Как и все дни этой недели – среда на валютном рынке прошла позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и доллар в течение дня смог закрепиться ниже психологического порога в 27 гривен. За 29 апреля он подешевел с 27,00/27,03 гривен до 26,93/26,96 к концу сессии. НБУ смог позволить себе дважды выкупать валюту в резервы – первый раз по 27 гривен, второй – по 26,93. Всего по наблюдениям участников рынка регулятор купил порядка $25- 37 млн.
Как и вчера – предложение превышало спрос практически всю сессию, и без интервенций Нацбанка курс просел бы к уровням в 26,85 гривен, а то и ниже.
Ход торгов
Продавцов было больше, чем покупателей уже с первых минут активной сессии и к 11:00 доллар с утренних 27,00/27,03 подешевел до 26,99/27,02 гривен, а к 12 часам — и до 26,96/26,99. НБУ вышел на торги и купил в первый раз свои дежурные $20 млн по 27 гривен. Это оживило рынок, и даже часть покупателей поспешили закрыть свои сделки на опасениях, что регулятор развернет рынок. Но этого не произошло. Как только покупатели дозакупили свои объемы – курс опять пошел вниз.
НБУ второй раз вышел на торги с ценником по 26,93 гривны за доллар и начал постепенно выравнивать спрос и предложение.
На обед дилеры ушли при котировках 26,95/26,98 гривен, а после него – вначале к 15 часам чуть выросли на мелких сделках до 26,96/26,99 гривен, а затем – уже окончательно просели к уровню 26,93/26,96 к завершению сессии.
Главные события 29 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,96 / 26,99
евро – 29,23 / 29,26
российский рубль – 0,3660 / 0,3665
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0853 / 1,0855
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