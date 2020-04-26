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После 11 мая в Украине хотят ввести адаптивный карантин, который можно усиливать в отдельных регионах

После 11 мая в Украине хотят ввести адаптивный карантин, который можно усиливать в отдельных регионах

После 11 мая Кабмин планирует ввести в Украине адаптивный карантин, который можно усиливать в отдельных регионах, если там зафиксируют вспышки коронавируса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая», – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что идею «адаптивного карантина» поддержали члены Совета по экономическому развитию.

Премьер напомнил, что ослабления ограничений начнутся после 11 мая, главное – чтобы количество больных не увеличивалось.

Справка Finance.ua:

  • С 24 апреля карантин в Украине из-за коронавируса был усилен.
  • Дистанция в 1,5 метра. Все учреждения, которые работают в период карантина, должны установить галочки социальной дистанции в 1,5 м. За соблюдением дистанции следит полиция.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам hromadske.tv
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