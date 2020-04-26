После 11 мая в Украине хотят ввести адаптивный карантин, который можно усиливать в отдельных регионах

После 11 мая Кабмин планирует ввести в Украине адаптивный карантин, который можно усиливать в отдельных регионах, если там зафиксируют вспышки коронавируса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая», – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что идею «адаптивного карантина» поддержали члены Совета по экономическому развитию.

Премьер напомнил, что ослабления ограничений начнутся после 11 мая, главное – чтобы количество больных не увеличивалось.

Справка Finance.ua:

С 24 апреля карантин в Украине из-за коронавируса был усилен.