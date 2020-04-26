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Чиcтая прибыль Samsung в І квартале снизилась до $4 млрд

Чиcтая прибыль Samsung в І квартале снизилась до $4 млрд

Компания Samsung отчиталась о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам первого квартала 2020 года. В целом, по итогам первого квартала 2020 года компания Samsung получила чистую прибыль, которая снизилась на 3% по сравнению с первым кварталом 2019 года и составила $4 млрд. В первом квартале этого года капитальные расходы компании составили $5,99 млрд.

Как отмечает Samsung, продажи смартфонов и панелей дисплеев упали из-за слабого спроса и продолжающегося влияния на глобальный бизнес ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Выручка Samsung от продажи мобильных устройств в первом квартале 2020 года составила $21,34 млрд, а операционная прибыль – $2,18 млрд.

Выручка от производства полупроводниковой продукции составила $14,48 млрд, а операционная прибыль – $3,27 млрд.

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Подразделени по производству дисплеев для ноутбуков, смартфонов, мониторов и телевизоров получило доход в сумме $5,41 млрд и операционный убыток в размере $0,24 млрд.

Продажи бытовой техники принесли компании $8,5 млрд выручки и $0,37 млрд операционной прибыли. При этом фиксировалось снижение продаж телевизоров из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны китайских брендов. Но спасти ситуацию позволили продажи премиальной бытовой техники.

По материалам ITC.ua
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