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Samsung купил патент на планшет со встроенной подставкой

Samsung купил патент на планшет со встроенной подставкой

В Сети появился патент планшета Samsung с новым дизайном с изогнутыми краями и встроенной подставкой. Южнокорейский производитель приобрел патент на такую ​​конструкцию для своего планшета у Всемирного бюро интеллектуальной собственности. Патент раскрывает схемы планшета Samsung, который имеет лицевую панель с изогнутым краем, на котором, кажется, находится регулятор громкости и кнопка питания. Что еще более важно, шарнир поможет подключить планшет к интегрированной подставке.

Как видно на изображениях, похоже, что подставка будет поддерживать планшет под углом около 30 градусов. В закрытом положении подставка на задней панели оставит зазор, как мы видели на Samsung Galaxy Fold. Говоря о планшете, он будет иметь фронтальную камеру в правой части экрана. На задней панели устройства находится решетка динамика, порт зарядки и слот для карты microSD / SIM-карты. Это все, что мы знаем о дизайне планшета на данный момент. В будущем планшет может стать частью серии Samsung Galaxy Tab, но просто патент не доказывает, что он действительно увидит свет. В прошлом мы видели несколько патентов, которые так и не были реализованы.

По материалам bigmir.net
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