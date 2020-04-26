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Рожкова рассказала, как закон о финмониторинге повлияет на B2B Jewelry и подобные компании

Рожкова рассказала, как закон о финмониторинге повлияет на B2B Jewelry и подобные компании

Новый закон о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, усиливает позиции банков в судебных спорах с такими компаниями, как B2B Jewelry.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время конференц-звонка с журналистами.

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По ее словам, если компания через суд разблокировала счет, то банк может отказать ей в обслуживании, но не имеет права задерживать ее средства. Это означает, что компания может открыть счет в другом банке и перевести эти деньги туда.

Она также добавила, что такие компании больше регулируются Уголовным кодексом, чем законом о финмониторинге.

«B2B Jewelry нарушила все законы, какие только можно. Это финансовая пирамида, которая не имеет никакой лицензии. В соответствующие органы уже направлена информация о деятельности этой компании. Я надеюсь, что она не возобновит свою деятельность после карантина», — заявила Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • B2B Jewelry — финансовая пирамида, созданная владельцем ювелирного завода «Шарм» Николаем Гонтой, который вместе с женой Еленой являются фигурантами нескольких расследований. Компания обещает от 104% до 182% кэшбэка в зависимости от суммы покупки. Полную стоимость изделия и кэшбек обещают вернуть на банковскую карту в течение года 52 платежами. Сейчас все магазины компании закрыты.
  • в 2019 году суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал банковский счет благотворительного фонда «Зимородок» жены Гонты из-за сомнительных операций, которые проводились по нему с деньгами вкладчиков B2B Jewelry. Однако в начале 2020 года суд снял арест с этого счета.
По материалам The page
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