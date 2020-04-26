Прибыль Deutsche Bank в І квартале составила 66 млн евро, тогда как год назад - 201 млн евро

Deutsche Bank выделил 260 млн евро на покрытие вероятных потерь по кредитам в результате коронавирусного кризиса. Об этом говорится в финансовом отчете банка, передает CNBC.

Чистая прибыль банка составила 66 млн евро в первом квартале по сравнению с 201 млн евро за аналогичный период 2019 года. Выручка составила 6,35 млрд евро, почти столько же, как и год назад.

Общие непроцентные расходы составили 5,6 млрд евро против 5,9 млрд евро год назад.

В целом Deutsche Bank выделил 506 млн евро на покрытие убытков по кредитам, в том числе 260 млн евро на расходы, связанные с COVID-19. Это показатель, за которым внимательно следят инвесторы этого сезона, поскольку банки готовятся к финансовым последствиям от глобальной пандемии.

В течение всего 2020 года немецкий банк ожидает кредитных потерь в 34-45 базисных пунктов по кредитам.

Deutsche Bank также сообщил о более высоких доходах в инвестиционно-банковской сфере, чему способствовал рост на 13% его подразделения с фиксированной доходностью и валютами.

За последнее десятилетие немецкий кредитор столкнулся с судебными издержками, уменьшением доли рынка в инвестиционной и коммерческой банковской сфере и рядом кадровых перестановок.

«Мы намерены и в дальнейшем достигать поставленных целей в этом году и в следующем году… Конечно, этот год будет сложнее, чем мы ожидали, но мы делаем все возможное как в управлении нашими рисками, так и нашими расходами, чтобы сохранить прибыльность», – сказал Джеймс фон Мольке, финдиректор Deutsche Bank.

Стоимость акций банка снизилась примерно на 13% по сравнению с прошлым годом.