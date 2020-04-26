Кабмин выделит деньги на достройку взлетной полосы аэропорта Одессы

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Кабинет Министров одобрил решение о выделении 634 млн грн на финансирование достройки взлетной полосы международного аэропорта в Одессе.
Об этом министр КМУ Олег Немчинов сообщил в Тelegram.
«Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины рассматривался вопрос финансирования достройки взлетной полосы международного аэропорта в Одессе, строительство которой было начато в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше в 2012 году “Евро-2012”. Поддержали выделение финансирования в размере 634 миллионов», – отметил Немчинов.
Кроме этого, министр сообщил, что поднял вопрос проведения аудита по завершению финансирования объектов инфраструктуры, которые были недофинансированы перед Евро-2012: аэропорт “Борисполь”, стадионы “Арена Львов” и НСК “Олимпийский”.
По словам Немчинова, Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал такую инициативу и дал протокольное поручение профильным министерствам исследовать размер задолженности.
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