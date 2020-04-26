0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 234 0

Кабмин выделит деньги на достройку взлетной полосы аэропорта Одессы

Кабмин выделит деньги на достройку взлетной полосы аэропорта Одессы

Кабинет Министров одобрил решение о выделении 634 млн грн на финансирование достройки взлетной полосы международного аэропорта в Одессе.

Об этом министр КМУ Олег Немчинов сообщил в Тelegram.

«Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины рассматривался вопрос финансирования достройки взлетной полосы международного аэропорта в Одессе, строительство которой было начато в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше в 2012 году “Евро-2012”. Поддержали выделение финансирования в размере 634 миллионов», – отметил Немчинов.

Кроме этого, министр сообщил, что поднял вопрос проведения аудита по завершению финансирования объектов инфраструктуры, которые были недофинансированы перед Евро-2012: аэропорт “Борисполь”, стадионы “Арена Львов” и НСК “Олимпийский”.

По словам Немчинова, Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал такую инициативу и дал протокольное поручение профильным министерствам исследовать размер задолженности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.