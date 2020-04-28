Кличко напомнил, куда обращаться киевлянам, которых уволили на карантине

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Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы, которых уволили во время карантина, обращаться в суд.
Об этом он заявил во время брифинга, комментируя в столичных стоматологиях, которые не работают в карантин, медиков заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.
Кличко напомнил, что в столице стоматологии работают только в экстренных случаях, а также в Киеве отменили плановые операции и обследования во всех больницах.
“Введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудников или отправки его в так называемый отпуск. Это касается не только стоматологии. Если человек считает действия работодателя незаконными, следует обращаться в суд с иском о нарушении трудовых прав”, – сказал мэр.
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