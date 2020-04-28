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Кличко напомнил, куда обращаться киевлянам, которых уволили на карантине

Кличко напомнил, куда обращаться киевлянам, которых уволили на карантине

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы, которых уволили во время карантина, обращаться в суд.

Об этом он заявил во время брифинга, комментируя в столичных стоматологиях, которые не работают в карантин, медиков заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.

Кличко напомнил, что в столице стоматологии работают только в экстренных случаях, а также в Киеве отменили плановые операции и обследования во всех больницах.

“Введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудников или отправки его в так называемый отпуск. Это касается не только стоматологии. Если человек считает действия работодателя незаконными, следует обращаться в суд с иском о нарушении трудовых прав”, – сказал мэр.

Справка Finance.ua:

  • Во время карантина, который был продлен предварительно до 11 мая, украинцы получат пособие в размере 3 тыс. грн.
  • Временная нетрудоспособность является одним из оснований, когда не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа.

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По материалам Finance.UA
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