83% предприятий сферы розничной торговли оказались в глубоком кризисе (опрос)

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Подавляющее большинство компаний-ритейлеров (почти 80%) уже в полной мере ощутили на себе последствия пандемии, карантина и экономического кризиса.
Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса портала robota.ua и Ассоциации ритейлеров Украины, охватившего 306 компаний.
Не изменилась ситуация во время карантина у 16% ритейлеров, а 4,5% утверждают, что ситуация в их бизнесе даже улучшилась. Вероятно, это компании, занятые в сфере электронной коммерции: трафик и конверсия у них после введения карантина заметно выросли.
Падение отметили две трети торговых сетей, еще 17% вовсе вынуждены были остановить работу и свернуть любую активность. В то же время у 36 компаний (12% опрошенных) продажи не упали, а у 16 (5%) – даже выросли. 83% предприятий сферы розничной торговли оказались в глубоком кризисе.
Вакансии. Сложившаяся ситуация незамедлительно отразилась и на рынке труда: менее четверти предприятий оставили открытыми все вакансии или даже открыли новые. Остальные 75% или заморозили процесс поиска персонала полностью или отказались от большей половины вакансий.
Зарплатные предложения:
При этом 15% соискателей соглашаются работать за меньшую сумму, еще 42,8% хотят зарабатывать столько же, как и в карантин.
В ритейле с открытыми вакансиями чаще всего ищут кассиров, продавцов, менеджеров по продажам, курьеров, экспедиторов, водителей и мерчендайзеров.
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