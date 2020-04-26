Кабмин одобрил закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

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Кабинет министров на своем заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).
Об этом сообщает глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
“Правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Если предприниматель не сможет показать “доход”, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство… Надеюсь, что Верховная Рада как можно скорее поддержит законодательные изменения”, – сказано в сообщении.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует дополнить программу кредитования малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».
Как планируют расширить программу:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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