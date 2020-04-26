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Кабмин одобрил закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

Кабмин одобрил закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

Кабинет министров на своем заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Об этом сообщает глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

“Правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Если предприниматель не сможет показать “доход”, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство… Надеюсь, что Верховная Рада как можно скорее поддержит законодательные изменения”, – сказано в сообщении.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует дополнить программу кредитования малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

Как планируют расширить программу:

  • добавить кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет);
  • добавить кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).

Справка Finance.ua:

  • Кличко объяснил, как город поддержит бизнес: киевским предпринимателям будут компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору. По словам мэра, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%.

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По материалам Finance.UA
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