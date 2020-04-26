В АМКУ подали заявление о сговоре двух самых крупных подрядчиков Укравтодора последних лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Автомагистраль-юг” и группа компаний “RDS” совершили нарушения в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, которое касается искажения результатов более 40 тендеров суммарной стоимостью почти 5 млрд грн.
Соответствующее заявление с доказательствами 29 апреля подали в Антимонопольный комитет учредители платформы “Лига антитраста” – ГО “Совет защиты конкуренции и потребителей”.
Эксперты “Лиги антитраста” установили, что более чем в 40 процедурах “Автомагистраль-Юг” и “Ростдорстрой” вообще не конкурировали между собой на аукционе и не снижали цену ни на копейку. Компании получали банковские гарантии в один день и в одном банке, загружали и меняли в “Прозорро” свои документы в одно время, о чем свидетельствуют метаданные документов.
Кроме этого, “конкуренты” имеют постоянные хозяйственные отношения.
Например, в тендере по ремонту участка трассы Канев-Чигирин “Автомагистраль-Юг” выиграла у “Ростдорстроя” аукцион стоимостью 32 млн грн, а затем на выполнение работ наняла связанную с “Ростдорстроем” фирму “СК Автострой” на выполнение 99% работ по этому участку.
В тендере на реконструкцию Бортнической станции аэрации еще одна связанная с “Ростдорстроем” компания “Киевшляхбуд” загрузила в систему “Прозорро” свой гарантийный лист. Но в тексте письма было указано о гарантии от имени “Автомагистрали-Юг”.
“Мы уверены, что нами собраны достаточные и убедительные доказательства для открытия Комитетом дела, начала расследования и наложения штрафа в размере до 10% от годового оборота нарушителя. И подчеркиваем – расследование АМКУ никоим образом не влияет на выполнение строительных подрядов указанными фирмами”, – сообщила основательница “Лиги антитраста” Агия Загребельская (госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 гг).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2713 19
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 2219 5
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 1357 5
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 727 4
Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в УкраинеВчера, 19:15 - 519 2
Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение НацбанкаВчера, 08:01 - 28781
Работу системы видеофиксации отсрочили из-за карантинаВчера, 19:11 - 5742 2
Кто получит в мае повышенные пенсии (инфографика)Вчера, 11:03 - 3542 2
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на намерения Польши арестовать его активыВчера, 09:33 - 2781 2
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2713 19
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 706 1
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3306 8
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1249
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 1907 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 973