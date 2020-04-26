В АМКУ подали заявление о сговоре двух самых крупных подрядчиков Укравтодора последних лет

“Автомагистраль-юг” и группа компаний “RDS” совершили нарушения в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, которое касается искажения результатов более 40 тендеров суммарной стоимостью почти 5 млрд грн.

Соответствующее заявление с доказательствами 29 апреля подали в Антимонопольный комитет учредители платформы “Лига антитраста” – ГО “Совет защиты конкуренции и потребителей”.

Эксперты “Лиги антитраста” установили, что более чем в 40 процедурах “Автомагистраль-Юг” и “Ростдорстрой” вообще не конкурировали между собой на аукционе и не снижали цену ни на копейку. Компании получали банковские гарантии в один день и в одном банке, загружали и меняли в “Прозорро” свои документы в одно время, о чем свидетельствуют метаданные документов.

Кроме этого, “конкуренты” имеют постоянные хозяйственные отношения.

Например, в тендере по ремонту участка трассы Канев-Чигирин “Автомагистраль-Юг” выиграла у “Ростдорстроя” аукцион стоимостью 32 млн грн, а затем на выполнение работ наняла связанную с “Ростдорстроем” фирму “СК Автострой” на выполнение 99% работ по этому участку.

В тендере на реконструкцию Бортнической станции аэрации еще одна связанная с “Ростдорстроем” компания “Киевшляхбуд” загрузила в систему “Прозорро” свой гарантийный лист. Но в тексте письма было указано о гарантии от имени “Автомагистрали-Юг”.

“Мы уверены, что нами собраны достаточные и убедительные доказательства для открытия Комитетом дела, начала расследования и наложения штрафа в размере до 10% от годового оборота нарушителя. И подчеркиваем – расследование АМКУ никоим образом не влияет на выполнение строительных подрядов указанными фирмами”, – сообщила основательница “Лиги антитраста” Агия Загребельская (госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 гг).