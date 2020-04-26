Во многих странах ЕС существует практика наличия единого дистрибьютора табачных изделий

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В Италии, Франции и Испании один дистрибьютор доставляет в розницу продукцию всей табачной отрасли – так работает компания Logista. Государство контролирует придерживается ли компания «нейтралитета» ко всем производителям, и не нарушает ли правила игры. Об этом идет речь в материале УП.
«Компания предоставляет производителям и торговым точкам комплексный сервис, гарантирует, что продукцию можно полностью отслеживать по всей цепочке дистрибуции. Современные информационные системы позволяют точкам сбыта узнавать показатели их продаж и запасов в режиме реального времени, что позволяет лучше управлять своим бизнесом», – объясняют в Logista.
В Италии Logista доставляет сигареты в свыше 55 тыс. точек продаж, имеет альтернативные способы заказа и доставки.
В Украине крупнейшими производителями сигарет являются четыре международные компании – Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Они поставляют сигареты в около 60 тыс. торговых точек и на полки 30 крупных торговых сетей.
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