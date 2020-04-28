BMW готовит новый кроссовер, который станет самым мощным автомобилем марки

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Британскому изданию Car стали известны новые подробности о будущем большом кроссовере компании BMW — X8 M, который встанет на ступеньку выше нынешней модели X7. Новинка станет самым мощным серийным автомобилем в линейке баварской марки.
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BMW X8 M получит гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового двигателя с двумя турбинами, который будет работать вместе с электромотором мощностью около 200 лошадиных сил. В сумме агрегаты смогут выдавать 750 л. с. и 1000 Н·м крутящего момента.
По предварительным данным, BMW X8 M дебютирует в конце 2020 г. или в начале 2021 года. От стандартного X7 такой автомобиль будет отличаться внешними элементами кузова и более роскошным салоном с двумя раздельными креслами сзади, которые установят вместо сплошного дивана.
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