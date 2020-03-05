BMW представила новый логотип: для эры электрокаров (фото)

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BMW показала в материале об истории бренда новый логотип – он стал двухмерным и более четким. Компания сохранила основные элементы и цвета – белый и синий.
Как отмечает старший вице-президент BMW Йенс Тимер, смена логотипа обусловлена изменением самой компании. Автопроизводитель становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость и ясность.
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“Старое черное кольцо было заменено, что позволило новому логотипу стать более открытым и выразительным. Новый логотип и дизайн бренда символизируют важность и значимость простоты бренда для движения вперед и удовольствие от вождения в будущем”, – комментирует изменения Йенс Тимер, Вице-президент BMW.
Иллюстрация с открытых источников: концепт логотипа
Происхождение логотипа. Когда имя BMW впервые было включено в коммерческий реестр в июле 1917 года, у компании не было логотипа. Так же в первой рекламе того же месяца тоже не было ни одного символа либо эмблемы BMW.
Тем не менее, уже 5 октября 1917 г. компания получила свой логотип. Первый знак BMW сохранял круглую форму старого логотипа Rapp. Внешнее кольцо символа теперь было ограничено двумя золотыми линиями и наносило буквы BMW. А в середине было два цвета – белый и синий. Эти цвета отражают цвета штата Бавария, откуда и берет свое начало компания. Именно такое положение и имеют цвета на геральдике Баварии, но на логотипе у них обратное положение, поскольку было запрещено использовать государственные символы в коммерческих компаниях.
Иллюстрация с открытых источников
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