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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,914 млн и 40,903 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 27), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,11-27,12 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 76,817 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1600 – 10 000
27,1500 – 1 500
27,0900 – 155 555
27,0800 – 20 000
27,0700 – 111 111
27,0600 – 55 001
27,0600 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 99 999
27,0500 – 800
27,0800 – 50 000
27,0800 – 5 000
27,0900 – 33 333
27,0900 – 15 000
27,0900 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1076 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0537 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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