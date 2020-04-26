По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,914 млн и 40,903 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 27), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,11-27,12 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 76,817 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,1600 – 10 000

27,1500 – 1 500

27,0900 – 155 555

27,0800 – 20 000

27,0700 – 111 111

27,0600 – 55 001

27,0600 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 99 999

27,0500 – 800

27,0800 – 50 000

27,0800 – 5 000

27,0900 – 33 333

27,0900 – 15 000

27,0900 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1076 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0537 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua