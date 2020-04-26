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Материнский холдинг Google отчитался о выручке в первом квартале

Материнский холдинг Google отчитался о выручке в первом квартале

Холдинг Alphabet, в который входит Google, представил отчет за первый квартал 2020 года и отчитался о росте выручки на 13% – до $41,1 млрд против $36,6 млрд годом ранее.

Как отмечает CNBC, аналитики прогнозировали выручку холдинга на уровне $40,29 млрд. Чистая прибыль холдинга составила $6,836 млрд евро против $6,657 млрд за аналогичный период 2019 года. Отмечается, что компании удалось нарастить выручку и чистую прибыль вследствие высокого спроса на ее сервисы в условиях пандемии.

Например, выручка от облачного бизнеса компании выросла на 52% и составила $2,78 млрд, а рекламные доходы за отчетный период увеличились на 10%, до $33,76 млрд. Расходы на приобретение трафика повысились на 9%, до $7,45 млрд.

Отмечается, что выручка от рекламы на YouTube выросла на 33% и составила $4,04 млрд. При этом в марте общие рекламные доходы холдинга просели на 10%.

«Результаты за первые два месяца первого квартала были сильными, однако в марте мы столкнулись с существенным сокращением рекламных доходов. Мы намерены сосредоточиться на повышении эффективности, продолжив при этом инвестировать в долгосрочные возможности», – отмечается в пресс-релизе компании.

По словам главного финансового директора холдинга Рут Порат, компания ожидает ухудшения ситуации для рекламного бизнеса компании во втором квартале этого года, передает Reuters.

Расходы Alphabet выросли на 12% и достигли $33,2 млрд. Прибыль на акцию оказалась ниже ожидаемой и составила $9,87 при прогнозе в $10,38.

По материалам НВ
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