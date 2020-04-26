Мониторинг криптовалют в Украине отложен

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28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.
Об этом ForkLog заявили представители межфракционного депутатского объединения (МФО) Blockchain4Ukraine.
Закон включает в себя положение о виртуальных активах (ВА) как имуществе, которое может быть использовано для платежных и инвестиционных целей. Документ первым ввел в законодательное поле Украины терминологию криптовалютного рынка.
В течение трех месяцев переходного периода, до 28 июля, Министерство цифровой трансформации должно дополнительно разработать порядок проведения финмониторинга ВА.
«Минцифры как субъект государственного финмониторинга сейчас финализирует этот документ и проводит его согласование с Минфином и Госфинмониторингом. После того, как Кабмин утвердит этот порядок, все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов», – заявили представители МФО Blockchain4Ukraine.
Параллельно участники объединения вместе с Минцифры разрабатывают базовый законопроект, регулирующий рынок виртуальных активов в Украине, и проводят его согласование с профильными госорганами. Ожидается, что в течение двух недель законопроект вынесут на общественное обсуждение, после чего зарегистрируют в Верховной Раде.
«Этот закон запускает рынок ВА, и мы надеемся на быстрое рассмотрение его парламентом, так как виртуальные активы в условиях падения ВВП вследствие пандемии коронавируса могут поддержать экономику Украины», – подчеркнули в Blockchain4Ukraine.
Значительное ужесточение контроля за соблюдением AML-требований предписано в принятой в июле 2018 года Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Стран-участниц ЕС и идущую по пути евроинтеграции Украину обязали внедрить соответствующие правила в национальные законы не позднее 20 января 2020 года.
В свою очередь, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала распространить меры противодействия отмыванию средств на поставщиков криптовалютных услуг – биржи и обменники – до конца июня 2020 года.
С этим и было связано принятие поправок.
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