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Lenovo выпустила фирменную клавиатуру в стиле ноутбуков (видео)

Lenovo выпустила фирменную клавиатуру в стиле ноутбуков (видео)

Современные ноутбуки Lenovo ThinkPad относятся к топовому сегменту и, несмотря на стоимость, пользуются большим спросом на рынке. Теперь китайский производитель решил порадовать своих клиентов выпуском беспроводной клавиатуры под названием Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II.

Это клавиатура с фирменным красным трекпоинтом, фирменными кнопками над тачпадом. Выглядит она подобно ноутбукам ThinkPad. Новинка поддерживает беспроводную зарядку и предоставляет до 2 месяцев автономной работы.

Соединяется с компьютерами Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II через кабель, с помощью Bluetooth или комплектного адаптера Wireless Nano USB Dongle, позволяющего подключить клавиатуру одновременно к двум устройствам, включая работающий на Android.

Габариты клавиатуры составили 305.5 х 164 х 13.7 мм при весе 490 г. Срок службы клавиш составляет 10 млн нажатий. Стоимость Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II составила $100.

По материалам iLenta
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