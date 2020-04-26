Lenovo выпустила фирменную клавиатуру в стиле ноутбуков (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Современные ноутбуки Lenovo ThinkPad относятся к топовому сегменту и, несмотря на стоимость, пользуются большим спросом на рынке. Теперь китайский производитель решил порадовать своих клиентов выпуском беспроводной клавиатуры под названием Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II.
Это клавиатура с фирменным красным трекпоинтом, фирменными кнопками над тачпадом. Выглядит она подобно ноутбукам ThinkPad. Новинка поддерживает беспроводную зарядку и предоставляет до 2 месяцев автономной работы.
Соединяется с компьютерами Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II через кабель, с помощью Bluetooth или комплектного адаптера Wireless Nano USB Dongle, позволяющего подключить клавиатуру одновременно к двум устройствам, включая работающий на Android.
Габариты клавиатуры составили 305.5 х 164 х 13.7 мм при весе 490 г. Срок службы клавиш составляет 10 млн нажатий. Стоимость Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II составила $100.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-менеджеры "Нафтогаза" в 2019-м получили 343 млн грнВчера, 08:10 - 1034 10
В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпанииВчера, 10:14 - 1034 9
Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границейВчера, 13:01 - 2266 7
Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса - СтепановВчера, 12:44 - 1026 2
Газ для потребителя может быть дешевым при условии создания конкурентного рынка - КоболевВчера, 15:31 - 236 2
Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счетаВчера, 12:02 - 12336
Назван средний размер зарплат работников "Укрзализныци" в мартеВчера, 08:36 - 3189 1
Шмыгаль назвал главные условия для работы украинцев за границейВчера, 13:01 - 2266 7
В НБУ дали ответы на 5 вопросов, касающихся нового закона о финмониторингеВчера, 14:00 - 1759
Шмыгаль анонсировал новые решения об ослаблении карантинаВчера, 10:35 - 1543 1
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 923 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3624 9
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1344
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2048 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 1015