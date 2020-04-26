0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 709 0

Межбанк: среда сработает на укрепление гривны

Межбанк: среда сработает на укрепление гривны

Среда будет активным днем на межбанке.

Во первых – предстоят расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по ОВГЗ. Общая сумма проданных бумаг немалая – 9,8 млрд гривен в эквиваленте (в том числе на $164,2 млн – валютных облигаций). И хотя по нашим сведениям, определенная часть покупки – это перевложения в новые бумаги ранее погашенных сумм – в конечном итоге вложения новых ресурсов тоже будут. Это отразится на валютном рынке в той части операций, которые будут связаны со сделками по покупке ОВГЗ нерезидентами. И это позитив для межбанка.

Во-вторых – все то же продолжение периода выплат сумм возмещений НДС. Экспортеры все еще получают гривну от государства и стараются тянуть с продажей валюты по максимуму. Но те, кто пока не получил возмещений – вынуждены активно продавать валютную выручку, что тоже работает на укрепление гривны.

В-третьих – завтра окончание месяца и впереди три выходных. Клиенты будут сегодня спешить закрыть свои расчеты по месяцу, чтобы не оставлять все на последний день. Это активизирует рынок и увеличит объемы операций на торгах, по нашим расчетам, до $280-300 млн при совершении до 550-680 сделок.

Как всегда – НБУ выйдет на межбанк с интервенцией по выкупу доллара, если возникнет его ситуативный излишек, как он делает уже два дня подряд. И этим удержит его котировки от существенного проседания ниже отметки в 27 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,00 / 27,03
евро – 29,27 / 29,30
российский рубль – 0,3645 / 0,3652

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.