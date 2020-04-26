Межбанк: среда сработает на укрепление гривны

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Среда будет активным днем на межбанке.
Во первых – предстоят расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по ОВГЗ. Общая сумма проданных бумаг немалая – 9,8 млрд гривен в эквиваленте (в том числе на $164,2 млн – валютных облигаций). И хотя по нашим сведениям, определенная часть покупки – это перевложения в новые бумаги ранее погашенных сумм – в конечном итоге вложения новых ресурсов тоже будут. Это отразится на валютном рынке в той части операций, которые будут связаны со сделками по покупке ОВГЗ нерезидентами. И это позитив для межбанка.
Во-вторых – все то же продолжение периода выплат сумм возмещений НДС. Экспортеры все еще получают гривну от государства и стараются тянуть с продажей валюты по максимуму. Но те, кто пока не получил возмещений – вынуждены активно продавать валютную выручку, что тоже работает на укрепление гривны.
В-третьих – завтра окончание месяца и впереди три выходных. Клиенты будут сегодня спешить закрыть свои расчеты по месяцу, чтобы не оставлять все на последний день. Это активизирует рынок и увеличит объемы операций на торгах, по нашим расчетам, до $280-300 млн при совершении до 550-680 сделок.
Как всегда – НБУ выйдет на межбанк с интервенцией по выкупу доллара, если возникнет его ситуативный излишек, как он делает уже два дня подряд. И этим удержит его котировки от существенного проседания ниже отметки в 27 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,00 / 27,03
евро – 29,27 / 29,30
российский рубль – 0,3645 / 0,3652
Курсы валют на Межбанке
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