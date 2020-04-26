Xiaomi выпустила бюджетные bluetooth наушники (фото)

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi Bluetooth Headset Line Free, которые отлично подойдут для спорта.

Они имеют нашейное крепление с пультом управления воспроизведением музыки и громкостью, за счет которого они точно не потеряются. Кроме того, присутствует защита от брызг по стандарту IPX5. Есть поддержка Bluetooth 5.0 и aptX, также внутри установлен чипсет Qualcomm QCC 5125.

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Фото: portal.mi-room.ru

Одного заряда должно хватить на 9 часов воспроизведения музыки. При этом поддерживается быстрая зарядка, обеспечивающая 2,5 часа работы всего за 10 минут зарядки. Кроме того, есть поддержка голосовых помощников XiaoAi, Siri и Google Assistant.



Фото: portal.mi-room.ru

Наушники доступны в продаже в черной и бело-голубой расцветке по цене 199 юаней (~28$).