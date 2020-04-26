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Xiaomi выпустила бюджетные bluetooth наушники (фото)

Xiaomi выпустила бюджетные bluetooth наушники (фото)

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi Bluetooth Headset Line Free, которые отлично подойдут для спорта.

Они имеют нашейное крепление с пультом управления воспроизведением музыки и громкостью, за счет которого они точно не потеряются. Кроме того, присутствует защита от брызг по стандарту IPX5. Есть поддержка Bluetooth 5.0 и aptX, также внутри установлен чипсет Qualcomm QCC 5125.

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Фото: portal.mi-room.ru

Одного заряда должно хватить на 9 часов воспроизведения музыки. При этом поддерживается быстрая зарядка, обеспечивающая 2,5 часа работы всего за 10 минут зарядки. Кроме того, есть поддержка голосовых помощников XiaoAi, Siri и Google Assistant.


Фото: portal.mi-room.ru

Наушники доступны в продаже в черной и бело-голубой расцветке по цене 199 юаней (~28$).

По материалам МиРум портал
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