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Накладные наушники Apple могут получить сменные амбушюры

Накладные наушники Apple могут получить сменные амбушюры

Согласно имеющейся информации, компания Apple работает над созданием высококлассных накладных наушников. И это устройство получит сменные компоненты. Сообщается о сменных амбушюрах и ободе с магнитным креплением. Модульная конструкция позволит владельцам менять некоторые элементы во время тренировок.

Это очень похоже на то, что Apple использует для своих умных часов Watch – владельцы могут менять ремешок на более спортивную версию, когда они тренируются. По слухам, в наушниках есть поддержка Siri для голосового управления, шумоподавления и встроенных сенсорных элементов управления.

Вероятно, высококлассные наушники Apple составят конкуренцию таким устройствам, как Sony 1000XM3, Bose Noise Cancelling Headphones 700, и Sennheiser Momentum Wireless третьего поколения. Если цена наушников Apple будет на том же уровне, что и у конкурентов, следует ожидать стоимость около $350-400.

Сообщается, что компания из Купертино работала над созданием этих наушников на протяжении двух лет и планировала официально представить их до конца этого года. Но продолжающаяся пандемия коронавируса может внести коррективы в сроки планового анонса.

Ранее появлялись сообщения о том, что Apple работает над собственными накладными наушниками, которые будут выпущены под собственным брендом, а не над брендом Beats.

По материалам ITC.ua
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