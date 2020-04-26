"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль в 5,5 раза

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По итогам 2019 года НАК “Нефтегаз Украины” увеличила консолидированную прибыль в 5,5 раза – до 63,3 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте компании.
По сравнению с 2018 годом, прибыль выросла на 51,7 млрд грн.
В компании отмечают, что рост произошел благодаря выплате российской компанией “Газпром” 2,9 млрд долл по решению Стокгольмского арбитража.
В то же время, чистая прибыль от обычной деятельности в 2019 году снизилась в 6,1 раза – до 2,58 млрд грн.
После выплаты от “Газпрома” украинский бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год.
“В IV квартале 2019 г. произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году”, – заявил финансовый директор группы “Нафтогаз” Питер ван Дрил.
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