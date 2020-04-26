Geely официально представила большой кроссовер HaoYue (фото)

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Китайские дилеры Geely уже принимают предзаказы на модель HaoYue, ставшей самой большой в SUV-линейке автопроизводителя.
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Размеры новинки сопоставимы с конкурентом из Японии – Toyota Highlander. HaoYue имеет в длину 4835 мм, 1900 мм – в ширину и 1780 мм – в высоту. Расстояние между колесными осями составляет 2815 мм.
Новый кросс получит пяти-, шести- и семиместное исполнение. У автомобиля оригинальная передняя панель с тачскрином внушительных размеров, полностью цифровая приборная панель, а также электронный селектор режима коробки передач.
Фото: autoblog.ua
Помимо всего прочего, Geely HaoYue обладает светодиодной оптикой, камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, парковочными датчиками. Салон отделан кожей, присутствует панорамная крыша.
Фото: autoblog.ua
Моторная гамма нового кроссовера представлена парой турбированных силовых агрегатов. Речь идет о 177 и 184-сильных моторах, объемы которых составляют 1,5 и 1,8 литра соответственно. К слову, первый из двигателей создавался при участии компании Volvo. Покупателям также предложат переднеприводную и полноприводную версию модели.
Фото: autoblog.ua
О стоимости нового SUV автопроизводитель пока умалчивает.
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