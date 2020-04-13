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Geely сделал конкурента для Tesla Model Y (фото)

Geely сделал конкурента для Tesla Model Y (фото)

Суббренд китайского автопроизводителя Geely под названием Geometry выпустит новый кроссовер С. Дизайн похож на предыдущую модель Geometry А.

Автомобиль оборудуют технологией 5G, она позволит автомобилям обмениваться данными о трафике, о внезапных неисправностях или ДТП, произошедших впереди маршрута.

В электромобиль установят электродвигатель мощностью 204 л. с. Запас хода составляет от 400 до 500 км в зависимости от выбранной батареи 52 или 62 кВт/ч.

Компания выставит автомобиль на продажу до конца года.


Фото: 32cars


Фото: 32cars

По материалам Газета по-Украински
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